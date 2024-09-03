創意豐沛的王偉忠在舞台劇、主持中廣節目之外，點子滿滿，今日起在嘖嘖平台推出《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》，每一頁日曆都是一則老派新聞。王偉忠笑說，「老派其實不老，把時間拉長看，曾經流行的，經過幾十年之後，搞不好可以帶出新的生命力，好好觀察這個社會，每一天，都有新鮮事！」

王偉忠2008年著手開創一系列懷舊主題作品，包括電視劇《光陰的故事》、舞台劇《寶島一村》等等，廣受觀眾喜愛。而這本《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》橫跨60年，每天撕一張日曆、看一則時事報導，加上由王偉忠撰寫的幽默眉批，用趣味內容陪讀者集體穿越時空、全方位呈現老派社會大小事。

王偉忠笑說，1970年時的護國神山不是台積電，而是鳳梨工廠！還有當年他為華視綜藝節目《連環泡》配音的「中國電視史」風靡一時，目前仍舊是網路上的熱門影片，那句出名的「打開中國電視史」，原來是他刻意放慢聲音仿效紀錄片腔調配音，因為王偉忠發現任何荒謬的內容只要放慢來講，聽起來都很感性、很有說服力！

這本《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》還披露王偉忠當年決定簽下大小Ｓ的關鍵，以及林青霞當年為了過年特別節目學打鼓的清純模樣，還有劉文正、鄧麗君等一代巨星青春洋溢的新聞報導。王偉忠說，《康熙來了》本來叫做《十點鐘不一樣－康熙來了》，後來才改成《康熙來了》，也開始引領90後流行話題長達12年。每一頁的每個人物，都代表一個時代、背後都有精彩故事。

王偉忠表示《康熙來了》當初有另一個名字。（圖／中時資料照）

王偉忠表示，相信很多人跟他一樣習慣早上看行事曆，信心滿滿開始新的一天。這本《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》日曆讓讀者也能看看數十年前的社會發生過什麼新鮮事、有哪些明星、吃什麼食物、父母們怎麼為孩子們安排暑假，甚至年輕人交友等等生活方式，都跟現在截然不同，開啟跟子女、父母聊天的話題。《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》目前在嘖嘖平台預購，加碼贈送售價699元的電子版日曆。