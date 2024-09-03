3日，首都馬尼拉以及周邊省份的學校與政府機關，都因為魔羯來襲，已連續第2天關閉。菲律賓金融圈表示，2日下午一度暫停交易的外匯市場，預定3日重啟，至於當地股市則是正常交易。

菲國警方指出，大馬尼拉地區以東，菲律賓人口數第7多的城市安蒂波洛（Antipolo）因大雨引發土石流，造成至少7人喪生。在魔羯過境時，也有另外4人因溺水或觸電而亡。

其實早在近1周之前，菲律賓的電力就已中斷，因大暴雨淹沒了大馬尼拉部分等區域。7月時，颱風凱米（Gaemi）曾帶來洪水與土石流，並造成30多人死亡。故這次馬尼拉大都會區以及附近省份，都發布了3級警報中，第2高警戒的橙色降雨警告。

根據統計，菲律賓是全球最容易發生天災的幾個地方之一，每年約有20個颱風過境，每次幾乎都會造成當地民眾身亡外，農業、房屋以及基礎建設也屢傳出災情。

菲律賓氣象局在當地時間3日凌晨5點預報，魔羯恐將先席捲南海地區，最大風速可達每小時75公里，陣風最大也可達每小時125公里。也就是說，魔羯颱風預訂在4日上午離開菲律賓本土，然後在7日將直撲中國大陸的海南島。