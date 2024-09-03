大陸國家發展改革委8月29日組織召開新型城鎮化戰略五年行動計畫落實動員部署會。會議表示，要實施好新一輪農業轉移人口市民化、潛力地區城鎮化水準提升、現代化都市圈培育、城市更新和安全韌性提升四大行動。

綜合陸媒報導，根據大陸國家發改委官網9月2日消息，會議研究部署打陸國務院印發的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計畫》（《行動計畫》）落實工作。

會議指出，中共十八大以來，大陸新型城鎮化建設成效顯著。要注重以人為本、穩速提質、產業帶動、分類施策，把落實《行動計畫》作為推進新型城鎮化戰略的重要工作抓手，實施好新一輪農業轉移人口市民化、潛力地區城鎮化水準提升、現代化都市圈培育、城市更新和安全韌性提升四大行動，為推動大陸經濟平穩健康可持續發展、推進中國式現代化建設提供有力支撐。

會議強調，要上下齊心、部門協同，抓緊推動《行動計畫》貫徹落實。各地區各部門要強化協同配合、形成工作合力，強化組織實施、健全政策體系，強化落地見效、落實地方責任，強化業務培訓、提升工作能力，強化風險防範、把握工作節奏，推動城鎮化工作不斷取得新成效。

會議稱，大陸國家發展改革委將充分發揮城鎮化工作暨城鄉融合發展工作部際聯席會議作用，壓茬推進任務落實、協調解決難點問題；組織開展城鎮化業務培訓，指導從事城鎮化工作的領導幹部提高業務能力和工作水準。

有關部門要儘快完善推進新型城鎮化建設的支持政策，按照職責分工加強對本領域工作的指導和推動，省級政府要結合實際制定本省實施方案，各市縣要因地制宜、一縣一策，切實推動各項任務全面落地並取得實質性進展。