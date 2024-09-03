一名陳姓雲科大男大生與一名詹姓北大男大生，均為工研院人才培訓計畫工讀生。2021年7月20日下午兩人在實驗室起口角，接著相約到廁所談判，爭執過程中，學習過柔道的陳男使出兩記重拳，導致嚴重減損對方右眼視能。一、二審均依重傷罪判處5年6個月有期徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳男和詹男分別就讀雲林科技大學、台北大學，兩人都是工研院人才培訓計畫工讀生，2021年7月初和同月15日雙方在同一間實驗室工作時，因為口角糾紛而心生不快，同月20日下午兩點許，在實驗室又因工作引起糾紛致發生口角爭執。陳男揚言「要打爆你」，詹男也不甘示弱反嗆「要幹爆你的屁眼」，接著兩人相約到男廁談判。

然而，陳男和詹男在廁所內談判時又起了口角爭執，進而發生肢體衝突，陳男在詹男出拳毆打後，先以手臂勾住對方的脖子，再以腳將人勾倒在地，接著在對方起身之後，又朝臉部毆打2拳，導致詹男的右眼脈絡膜破裂、黃斑部出血、眼球及眼眶組織挫傷，視力減退至0.02以下，經矯正也只能辨眼前20公分以内的景象。

判決指出，陳男不否認有發生相互推擠而出拳毆打詹男，惟矢口否認有何重傷害犯行，辯稱，他去工研院打工，也不知道上廁所詹男尾隨，對方先攻擊我之後，他也不是刻意，也不是故意，他也沒有想要傷害告訴人，但是詹男不斷做出騷擾，他是正當防衛沒有傷害意思。

律師則表示，陳男雖然有傷害告詹男，但本件是詹男先挑釁動手，陳男予以反擊，陳男應屬於正當防衛，依據刑法第23條前段規定為不罰，請法院為無罪諭知。

不過，一審新竹地方法院認為，兩人因為工作起爭執，進而發生口角，詹男先動手之後，陳男將人勾倒在地已是正當行使權利，後續卻又在詹男起身時出拳毆打，導致詹男的右眼視能嚴重減損，而且無法復原，這部分顯然與他辯稱「沒有傷害意思」的說詞不符，考量到雙方至今未能達成和解，依重傷罪判處5年6個月有期徒刑。

案經上訴，台灣高等法院認為雙方是相約互毆，陳男以右拳揮打詹男右眼的行為，並非單純僅對於現在不法的侵害為必要排除的反擊行為，而是本於與詹男的糾紛相約互毆，即難認為是防衛行為。

因此，陳男上訴辯稱，沒有想要傷害詹男，是詹男不斷做出騷擾，怕遭到詹男性侵，是正當防衛沒有傷害意思云云，顯與事實不符，不足採信。此外，陳男及其律師上訴辯稱，是詹男先挑釁動手，陳男始基於正當防衛的意思反擊，陳男是正當防衛，顯無理由。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。