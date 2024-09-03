好市多的奶粉一直是會員最愛的熱門商品之一，一名網友表示，昨天終於等到心心念念的克寧紐西蘭奶粉特價了，一罐原價659元，特價後529元，表示上次特價她只買一罐，結果一下就喝完，馬上趁這次特價多買幾罐囤貨。

原PO昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自從上次促銷後，就一直在等什麼時候克寧紐西蘭奶粉有特價，終於昨天讓她等到了，一罐原價659元，折價130元後變成529元，等於一罐不到600元，而她上次特價只買一罐，一下就喝完了，「試喝阿姨也說這次跟之前的護照價一樣便宜，而且今年克寧好像只剩這檔特價！」立刻趁現在多買幾罐囤起來，且她做月餅時也會在麵粉裡加入奶粉，香味跟濃郁度立馬提升，月餅變更好吃。

貼文PO出後，引起許多網友熱議，「我也在等克寧特價補貨」、「終於等到了！撒花」、「正好要補貨，謝謝通知特價訊息」、「好喝」、「總算特價！家裡有小孩喝超快，超傷本」、「一罐不到600可以欸」、「好便宜，前兩周才去買」。

好市多克寧紐西蘭奶粉特價期間從即日起至9月22日，另外這一檔的特價商品還有蘇格蘭經典牛奶冰淇淋原價188元、特價148元，紐西蘭陽光金圓頭18入原價779元、特價679元，時間至9月8日；五月花抽取衛生紙一組36包，原價349元、特價279元、韓式醃烤調味醬2入原價239元、特價179元，時間至9月15日。