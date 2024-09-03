「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州，日前被網友拍到帶著兩個兒子現身大阪關西機場，除了范瑋琪手上拿的美國護照成亮點，陳建州更被網友質疑看起來很不耐煩。而近日，又有人在環球影城偶遇黑人和范范，該網友指稱兩人很友善，相處也很甜，黑人一跟網友合照完就去找老婆，幫范范提包，讓網友留下深刻印象。

最近不少網友在「小紅書」分享日本偶遇范瑋琪和陳建州，有網友剛好跟他們住同一間飯店，拍到兩人吃早餐時各忙各的，范范在一旁忙滑手機；另有人在環球影城碰到黑人一家，讚夫妻倆狀態很好，「每次遇到都沒化妝，他們生圖都不用P，真的不會老，皮膚都很緊緻」。

黑人曬出范瑋琪美腿照，及和兩個小孩在環球影城合影。（圖／翻攝自blackielovelife IG）

該網友更說，范瑋琪和陳建州私下個性很好，被粉絲認出要求合影都來者不拒，至於互動情形，「夫妻2人也很甜，黑人合照結束就立刻去找老婆和孩子們，也幫范范提包。范范一直陪著孩子們，慢慢走等黑人，就我自己看到的，我感覺多年夫妻，這樣細節也還蠻甜的，個子2個人都挺高」。

網友曬出偶遇黑人、范范心得文。（圖／翻攝自小紅書）

網友最後說：「和黑人說小紅書上，大家都有發遇到他們（的文章），他說他都有看到」。陳建州自己也在IG發文：「因為台灣的影響，周末的交流賽無法進行，突然多了兩天假期，可以多陪家人在大阪走走看看，這應該算是生活中的小確幸」。網友也回覆「祝黑哥一家旅途愉快」、「兩位小帥寶今年暑假玩的很開心」、「快幫我們問多久開演唱會」、「黑人范范兩口子人不錯」。