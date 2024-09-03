批北檢「動用全國力量研究我」 柯文哲轟台有罪定義由綠決定

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨遭台北地方法院裁定無保請回，柯文哲今上午受訪開嗆民進黨，看到民進黨已經變成新的黨國體制，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，柯文哲是一個貪汙、圖利的被告，當然可以捍衛自己清白，但是抹黑和政治操作都是為了鞏固民眾黨支持者。

柯文哲今上午受訪開嗆民進黨，稱「不希望有天台灣有罪的定義重新改變」，什麼叫有罪？民進黨說你有罪你就是有罪，國家不應該是這樣；柯更嗆，今天看到民進黨已經變成新的黨國體制。

吳思瑤表示，柯文哲當然可以捍衛自己清白，但是抹黑和政治操作都是鞏固民眾黨支持者，現在民眾黨上上下下，大家都用力演出這齣鬥臭台灣司法體制的爛梗、爛戲，都是害怕涉案，被檢調查的水落石出。

吳思瑤說，「如果真的坦坦蕩蕩，那何懼之有？」不要過當用民粹、帶風向的方式，鬥臭國家的司法體制，民眾黨立委黃國昌說民進黨曾經有立委有什麼行為，來合理化鼓動小草、包圍北檢，企圖用民粹影響司法，難道民眾黨標榜新政治就是如此嗎？

吳思瑤指出，2024年的民眾黨，要拿2013年民進黨的過去，來為現在行為合理化嗎？為自己現在言行來脫罪？她嚴正呼籲，政治歸政治。