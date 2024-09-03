新學年度才剛開始，昨天才正式開學第二天，卻發生國小學童墜樓身亡事故。新北市某國小昨(2日)開學第二天，第一節課才剛開始，卻有一名女童從校內高樓墜落，當場頭顱破裂，警消到場後緊急送醫仍宣告不治，目前校方與警方已仍在調查成因。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。