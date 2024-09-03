美國波音公司「星際客機」（Starliner）6月6日抵達國際太空站（ISS），原本打算停留8天就返回地球，但因飛機出現技術問題，兩位太空人被迫留在太空站，目前已滯留快3個月。然而，最近其中一位太空人通報，聽到奇怪的聲響，不禁讓外界懷疑，有外星生物在搞鬼？對此，NASA透露了原因。

綜合外電報導，太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和58歲的威廉絲（Sunita Williams）目前已滯留太空站將近3個月，兩人身心狀況良好，並隨時與休士頓的指揮中心保持聯絡。不過，就在8月30日，威爾莫爾向休士頓反應，他聽到了連接太空站的「星際客機」持續傳來的奇怪聲響。

威爾莫爾為了證明，他不是幻聽或是幻覺，還特別將話筒放在連結星際客機內部的喇叭上，並稱有明顯而連續、有規律的「砰、砰、砰」類似敲門的聲音。對此，休士頓指揮中心在數分鐘後回復，他們確實有聽到了從「星際客機」內部傳來的怪異聲音，並非威爾莫爾出現幻覺。

對於這些奇怪的聲音，NASA太空總署回應稱，威爾莫爾聽到聲音已經停止，這些怪聲音其實很正常，應該是太空站和Starliner太空船之間的聲音回授效果（audio feedback）所致，「太空站音訊系統很複雜，經常會遇到噪音和回音。」而太空人聽到這些聲音，被要求聯繫指揮中心，這是正常的流程，因此沒什麼需要太擔心的。