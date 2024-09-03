藝人吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）2022年嫁給交往5年的男友「王先生」，婚後生下兒子「小初一」。今年她再度宣布懷孕喜訊，目前已懷胎9個月。進入卸貨倒數的她，不時會在社群透露自己的狀況，日前她也曬出了在咖啡廳拍攝的美照。另外，面對外界好奇預產期在何時，她在限動大方回應了。

Sandy昨（3）日在社群更新近況，照片中可見她綁著丸子頭、戴著墨鏡，穿著無袖米色連身長裙，而洋裝寬版設計也讓懷胎9個月的她，孕肚變得不是那麼明顯，整體造型簡約又不失時尚。不過文中她提到，自己近期持續受失眠困擾影響，即便非常疲憊卻還是難以入睡，讓她忍不住直呼「噢拜託，讓我睡著吧，不想再張開眼等天亮了」。

Sandy昨（3）日在社群更新近況。（圖／翻攝自Sandy IG）

接著，她也透露，由於自己距離臨盆時間越來越近，所以身邊的人也都開始關心自己的預產時間與身體狀況；對此，她在限動上雖未給出明確的時間，但卻幽默回應：「我的預產期是『隨時』」。

Sandy幽默回應自己的預產期是「隨時」。（圖／翻攝自Sandy IG）

其實Sandy曾發文提到，自己出現「連續失眠」的狀況，前幾日她更在IG限動上有感而發：「天又亮了，徹夜未眠」，同時坦言自己喉嚨痛且疲憊不堪，不過她仍努力撐住，「話沒說完，就像許願，裝模作樣，演出懂事、成熟穩定，實則崩潰，好累好累」，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。