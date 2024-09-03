大陸《環球時報》3日引述路透報導，中國大陸駐歐盟使團布魯塞爾當地時間2日發表聲明，敦促歐方秉持客觀公正，在南海問題上謹言慎行，這是對歐盟上周末中菲仙賓礁衝突置評的回應。中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸指出，歐盟和歐洲部分國家在頻頻插嘴，係基於對南海問題認知錯誤、刷存在感、固有關切等三方面原因。

歐盟1日聲明支持菲律賓並譴責中國的「危險行動」。聲稱「譴責所有破壞國際法原則並威脅該地區和平與穩定的非法、升級和強制行動」。「繼續致力於支持其夥伴在該地區及其他地區行使合法權利」。

針對歐盟言論，中國駐歐盟使團發言人2日聲明反駁，歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳。「南海仲裁案」完全是政治操弄和政治鬧劇。「歐方反復炒作航行自由問題和『南海仲裁案』，不僅有悖域內國家維護南海和平穩定的共同心願，對歐盟自身利益和國際信譽也沒有任何好處。」

《環球時報》報導，丁鐸受訪表示，歐盟和歐洲部分國家頻頻插嘴南海問題，基於三方面原因：首先是他們對於中國在南海的權利主張以及維權舉措存在根深蒂固的錯誤認知，這凸出了中歐之間對國際法特別是海洋法一些規則的解釋和適用有分歧；其次，歐盟介入南海事務，體現其迫切想要在亞太地區「刷存在」，既有自己的利益訴求，也是為了配合美國；再者，歐盟本身也是一個「海洋之盟」，對航行安全和航行自由有著固有關切。

丁鐸表示，必須要指出的是，南海的航行自由和航行安全從來都不是問題，不管此前南海爭端如何複雜，海上局勢多麼緊張，南海的航行安全和航行自由從來沒有受到影響。事實上，不光是歐盟，美日韓等國都是南海航行自由和航行安全的受益者。「他們現在以這個名目來指責中國，是不合適的。」

《馬尼拉標準報》2日匯總美國、歐盟、日本、韓國、法國、澳洲和紐西蘭7個國家、地區組織的機構或個人支持菲方的言論，敦促中國遵守所謂的國際法和「南海仲裁案裁決」。

丁鐸認為，包括歐盟在內，部分西方國家的聲明既不是基於客觀事實，又毫無公平公正性可言，其出發點也不是真正維護地區和平穩定，因此他們發揮的作用其實是破壞性的，不具有任何建設性作用。「每逢南海爆發衝突性事件之後，始終是這幾個國家跳出來表態，已經成為一種習慣性做法。但總體來看，這都是流於形式，不會顛覆南海的總體局勢。」