立院開議，新北6藍委相約報到，展現團結氣勢。圖/截自洪孟楷臉書

9/2、9/3是立院第二會期報到日，昨天一早由新北第一選區洪孟楷邀集羅明才、張智倫、葉元之、林德福、廖先翔等五位藍營立委一起報到，有別過往，展現出團結氣勢，並以「拚建設、挺新北」標語表達訴求，展現新會期以最積極態度為新北400萬人口爭取地方建設、資源的決心。

立委洪孟楷在臉書中表示，新北市是全台人口最多的縣市，但在升格後十多年仍有許多建設需要中央地方共同推動，尤其2010升格到現在十多年時間，正是新北市「轉大人」的關鍵，雖然幅員遼闊，但每個地方、選區都很重要；三大軸心、三環六線、六大產業，為新北打下更好的基石，鄉親的期待就是新北委員們共同責任。

洪孟楷重申，新的會期新北市區域立委也都表達，會團結努力爭取公平的資源資源分配，其中講了十多年的財務收支劃分法修法，過去民進黨在野時也曾提過修法，因此本會期應不分黨派共同推動，讓各縣市能夠有公平充足財源建設，以利地方發展。更讓新北400萬市民的需求被正視。

洪孟楷與其他五位藍委在立法院第二會期正式開始的同時，並共同喊出「拚建設、挺新北」的口號。