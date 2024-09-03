高雄去年吸引逾12萬韓國旅客造訪，高市府乘勝追擊，觀光局長高閔琳、新聞局長項賓和共同率隊，2日拜會韓國當地最大電視台MBC，尋求合作機會，盼藉由韓星熱潮，強力放送高雄景點、美食，盼吸引更多追星族到高雄旅遊，促進觀光效益。

高閔琳指出，據交通部觀光署統計，今年1至5月韓客來台，已達45萬8000人次，為前3大入境國，尤其去年造訪高雄的韓國旅客高達12萬人次，韓國是值得深度開發的目標市場。這次拜會韓國最大電視台MBC局長申弦昌，積極洽談未來高雄影視觀光的合作機會。

觀光局長高閔琳、新聞局長項賓和拜會韓國MBC電視台申弦昌局長。（高市觀光局提供）

高閔琳提到，高雄是全台最夯、觀光滿意度全國第1的城市，也吸引韓國巨星天團如Blackpink、Super Junior等來台並舉辦演唱會，MBC電視台10年前家喻戶曉的戲劇《女王之花》，前3集特地來高雄取景，讓廣大韓國觀眾透過當紅影劇看到高雄美景，進一步前來旅遊。

高閔琳說，這次回訪盼未來能延續合作，透過MBC電視台等大型韓國媒體實地拍攝高雄新興景點，如由輕軌串起的愛河灣高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，以及美味在地小吃、米其林星級和必比登推薦餐廳等，透過影視傳播，讓韓國旅客對高雄產生濃厚興趣，也為高雄帶來更多國際觀光客及觀光收益。

項賓和指出，MBC等韓國電視台，近來成功拍攝多齣火紅韓劇，並在全球創造韓流影視旋風，吸引眾多國際影迷至韓國朝聖觀光。高市府希望借鏡MBC電視台的成功經驗，將高雄美景與文化，透過韓國媒體、社群等不同多元通路廣泛傳播，讓韓國旅客實際付諸行動前來觀光旅遊。

觀光局進一步指出，此次高雄觀光推廣團隊也造訪以文化藝術為發展核心的首爾城東區，參觀當前熱門聖水洞旅遊資訊中心，體驗如何應用科技加深及加速智慧觀光的服務；接續拜訪麻浦區廳廳長朴康洙，考察吸引大量國際旅客必去造訪的弘大觀光商圈，觀摩國際遊客造訪的軟硬體服務設施與街區營造。