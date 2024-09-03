俄羅斯總統普丁昨（2）日拜訪一所學校時，罕見提及自己家族的私密事，他說家族中的小孩能說流利中文，但他也勉勵學子不要忽略英文，讚美英文是偉大的語言，因為能夠結合知識，並且在文化層面團結人民。

綜合路透社、英國《電訊報》（Telegraph）報導，普丁昨日造訪俄羅斯南部圖瓦共和國（Tuva）首府吉齊柯托（Kyzyl）一所中學，他對學生發表談話時罕見提及自己的家務事，「我家族中的一些成員，小的，會說中文，而且說得很流利」。

📹 Vladimir Putin said that members of his family speak Chinese pic.twitter.com/tjUPO1TYeV — Sputnik (@SputnikInt) September 2, 2024

普丁也勉勵學生不要忽略英文的重要性：「英文是偉大的語言，在結合知識、文化層面團結民眾等為人類貢獻良多。」

普丁鮮少公開談論自己的私生活，目前外界已知他與2014年離異的前妻育有2名女兒―沃倫索娃（Maria Vorontsova）及提霍諾娃（Katerina Tikhonova），兩人約年近40，據信2名女兒育有3名子女，年紀介於7至12歲。

普丁有2名女兒。

除了2名女兒，外傳普丁還有一名20多歲的私生女羅佐娃（Luiza Rozova）。

And then there is Putin’s rumoured 18-year-old love child: Luiza Rozova bears an uncanny resemblance to the president and she has acknowledged they share that oddly impassive, slightly pouty look, telling Russian GQ she “probably” looks “similar” to a young Putin pic.twitter.com/0rtT0Urp2j — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 7, 2022

另外據傳他也和俄國奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）育有一對雙胞胎。

除了俄文，普丁本人也精通德文，他也會上課加強英文。根據2022年普查，俄羅斯最普及的語言包含俄文、英文、韃靼文、德語及車臣語，儘管會說中文的人少得多，但近年來中文已愈來愈受歡迎。

《電訊報》評論，普丁特別提及家人的中文程度，意在表達對俄中關係蓬勃發展的認可。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，俄中宣布友誼「無上限」，今年5月，普丁與中國大陸國家主席習近平承諾，兩國關係進入「新時代」。