適量攝入水果能為身體帶來諸多好處。有醫師就引述新加坡國立大學的一項研究指出，從中年時期開始，每天食用至少3份水果，能顯著降低老年憂鬱症狀風險至少達21％。若擔心血糖不穩的人，可優先選擇低升糖指數的水果，以減少對血糖的影響。

醫師「虞哥」在粉專《醫食無虞 It's well》發文表示，根據新加坡國立大學的一項研究表明，水果中豐富的抗氧化劑如維生素C和類黃酮，能幫助減少體內的氧化壓力、增強情緒穩定性，進而保護大腦，減少與老化相關的憂鬱症狀。

該研究顯示，從成年中期（通常定義為40～65歲）開始，每天食用至少3份水果的人，與每天攝入不足1份者相比，於老年時期出現憂鬱症狀的可能性，可顯著降低至少達21%。且高升糖和低升糖指數的水果之間，效果沒有任何差異。因此，若有血糖問題或疑慮者，可優先選擇低升糖指數的水果來吃。

至於1份水果是多少？虞哥說，相當於1個拳頭大，約為切塊水果去皮、去籽後半碗～1碗飯的大小。具體來說，可以是一個中等大小的水果，例如一個蘋果、柳橙、香蕉、梨子；半杯切好的水果，例如西瓜、木瓜或哈密瓜；4分之1杯乾果，例如葡萄乾。

虞哥補充，常見的柳橙、香蕉、木瓜、蘋果等水果都含有多量抗氧化劑，是日常飲食中不錯的選擇。而健康應從飲食開始，有助於使人擁有更穩定的情緒和快樂的生活。