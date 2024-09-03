綜合陸媒報導，山東省泰安市東平縣相關部門獲悉，上午7點多山東省泰安市東平縣佛山中學附近路上發生一起交通事故，一輛接送學生的公車衝進路邊正在上學的學生人群中，目前已造成十幾名學生死傷。

目前當地正在緊急組織受傷人員送醫救治，司機已被控制。

大陸近期校園前道路公安事件頻傳。就在3月1日下午1點41分，山東德州市就曾驚傳嚴重車禍。一男子駕車在一所小學門口衝撞行人，致多名學生傷亡，至今導致2孩童死亡，6人重傷慘劇。

根據山東警方調查，一男子駕駛黑色私家車行至德城區第三實驗小學安居苑校區門口附近，撞傷10餘名兒童，造成2人死亡，6人重傷，肇事司機王某濤（男，46歲）被公安機關當場抓獲。

此外，大陸海南省屯昌縣坡心鎮中心小學校門口，1月9日早上也曾發生一起嚴重車禍，一輛大貨車不明原因撞向人群，這起車禍至少造成1死7傷。

車禍現場一片狼藉，一輛大貨車斜停在馬路邊，有機車被撞倒在地，多名大人和多名穿制服的學生被撞倒在地，有人頭部流血，還有一人躺在貨車後輪底下，一動不動，旁邊還有大批民眾圍觀。

學生家長對陸媒表示，當時，他的孩子在小學上六年級，事發時正值一、二年級學生下課時間，他在校外等待孩子放學期間，目睹了該起交通事故。