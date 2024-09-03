據觀察者引述英國《金融時報》9月2日報導，為節省開支，德國福斯汽車集團（Volkswagen）首次考慮關閉在德國境內的工廠。福斯汽車集團首席執行官奧利弗·布魯姆2日警告稱，歐洲汽車行業正面臨「非常嚴峻的形勢」，該公司必須「果斷採取行動」。

報導稱，去年福斯汽車宣佈要「降本節流」，計劃到2026年削減100億歐元的成本，並實現6.5％的銷售回報率。但在2024年上半年，福斯品牌的銷售回報率已下滑至2.3％。在福斯汽車最大的單一市場中國大陸，其市場份額也有所下降。

福斯汽車2日發表聲明稱，鑒於當前「極度緊張的財務狀況」，該公司不排除關閉位於德國的汽車製造廠和零部件工廠的可能性，並計畫與工會代表進行談判。福斯汽車還打算終止1994年與工會簽訂的一項就業保護協議，違背2029年之前不在德國裁員的承諾。

布魯姆表示，歐洲經濟環境變得更加嚴峻，新的競爭對手正在進入歐洲市場，作為製造業基地的德國也在競爭力方面進一步落後，「在這樣的環境下，我們作為一家公司必須果斷採取行動。」

如果福斯汽車最終作出這一決定，這將是該公司87年歷史上首次關閉德國工廠，預計這將引發公司與工會之間的衝突。

福斯汽車乘用車品牌首席執行官托馬斯·捨費爾表示，公司仍致力於在德國發展業務，將緊急啓動與工會代表的談判，探討「可持續重組品牌」的可能性，「現在形勢極為緊張，無法通過簡單的削減成本措施得到解決。」

福斯汽車在德國擁有約30萬名員工，佔到其全球員工總數的近一半。福斯汽車工會已於2日向員工發出警告，並宣佈將抵制關閉工廠和裁員的決定。工會主席達妮埃拉·卡瓦洛表示，董事會不應該關閉工廠，而是應該降低複雜性，利用好福斯集團計劃之間的協同效應。

德國金屬工業工會則指責福斯汽車領導層提出了「不負責任的計畫」，動搖了福斯汽車的根基，對德國就業構成嚴重威脅，「這種做法不僅是短視的，而且非常危險，它可能摧毀福斯汽車的核心，我們不會容忍公司以犧牲員工為代價制定的計劃。」

德國下薩克森州擁有福斯汽車約20％的股份，該州州長施特凡·魏爾2日表示，福斯汽車確實需要採取行動，但關閉工廠只是該公司可用的選擇之一，「我們預計關閉工廠的事根本不會發生，州政府將特別關注此事。」

美國有線電視新聞網CNN分析稱，福斯汽車在中國市場遭遇的困境，主要在於競爭力不及比亞迪等中國電動汽車製造商。這些中國製造商也在進軍歐洲市場，與歐洲製造商爭奪市場份額。路透社指出，福斯汽車是表現最為糟糕的歐洲汽車製造商之一，其股價在過去兩年里的跌幅比其他主要競爭對手都要大。

荷蘭國際集團宏觀經濟研究主管卡斯滕·布熱斯基表示，福斯汽車考慮關閉在德工廠，凸顯了德國經濟停滯多年和結構性改革缺乏成效造成的影響，「如果這樣一個工業巨頭都不得不關閉工廠，這可能是一個遲到已久的警鐘，提醒德國經濟政策需要大幅改進。」

美國彭博社也發文稱，福斯汽車多年來對產能過剩和競爭力下滑「視而不見」，其關閉德國工廠的舉措可能引發歐洲汽車製造商的反思。原因很明確：在電動汽車領域，歐洲汽車製造商與中國汽車製造商和美國特斯拉公司的競爭舉步維艱。

「福斯剛剛認識到情況有多麼嚴峻」，報導援引花旗集團汽車分析師的話稱，「我們生活在一個艱難的地緣政治世界，歐洲沒能獲勝。」