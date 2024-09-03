今（3）日是九三軍人節，新北市忠烈祠上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，新北市議會、各機關、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300餘人陪祭，一同向242位烈、義士表達最深敬意。

秋祭典禮在警察樂隊及國樂團莊嚴隆重的聲樂中進行，侯友宜依序向烈士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並透過恭讀祭文表達對烈士為國無私奉獻的感念，肯定烈士英勇行為長存於國人心中，烈士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人，伴隨典禮的音樂，令人動容。

同樣於今日舉行的軍人忠靈祠秋祭典禮則由副秘書長張其強擔任主祭官，向已故公殞官兵靈位上香致敬，並一一慰問現場公殞官兵遺族，場面簡約肅穆。

民政局表示，新北市每年分別在三二九青年節及九三軍人節舉辦春、秋祭，感念及表彰為國奉獻一生軍士官兵，為軍人保家衛國及忠勇氣節致上最高敬意及謝意，同時藉由典禮引領民眾慎終追遠，感念前人烈士無私地犧牲奉獻。