國內旅遊景點一直是民眾討論的話題之一，台灣議題研究中心（TPOC）根據最新數據發現，民眾認為在六都觀光交通易達性最重要，其次才是住宿價格，六都中以台中市最受歡迎，除有完善的交通網絡，觀光景點多也是吸引外縣市旅客前往的原因。

台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近半年網路上國內觀光資料，六都觀光好感度名次依序為台中市、高雄市、台北市、新北市、台南市、桃園市，數據發現民眾討論六都觀光話題時，最注重城市的交通易達性，其次才是住宿價格、餐飲、購物及景點，也有部分民眾關心六都是否推旅遊補助政策。

台灣議題研究中心認為，台中之所以能在六都中脫穎而出，和每年舉辦大甲鎮瀾宮、白沙屯馬祖遶境等大型宗教慶典有關，此外還有梨山、武陵農場、高美濕地、LaLaport購物中心及逢甲夜市等景點，吸引外縣市旅客前往。

台灣議題研究中心說，台中政府近年積極向交通部觀光署爭取經費，為觀光景點修繕及建設；交通及住宿方面，台中政府搭配台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具，規劃各種遊玩路線，因應節日推出消費券優惠等，提升訂房率。

台灣議題研究中心發現，前3名的台中、高雄、台北，大眾運輸路網較完善，顯示民眾在國內旅遊最在乎的還是交通易達性。