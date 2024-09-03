女藝人林依晨日前在大陸節目《心動的信號第7季》脫口：「我是成都人，我爺爺是成都人」，不料掀起風波。曾在政大教過她的講師朱立熙，連續兩日砲轟林依晨，甚至用上「虛情假意」、「失望」、「不可原諒」等強烈措辭。不過這也引發不少網友到他的臉書、甚至是政大官方臉書批評，結果朱立熙稍早突然將該篇文章刪除。

朱立熙2日在臉書發文暗批林依晨，表示在黨校兼課28年，不記得教過成都人，「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價。實在對『零負評』太失望了！」說如果不是近期柯文哲的新聞太多，「我早就開罵了！」緊接著又公開3年前傳訊給林依晨的內容，不滿她未聽勸告，到大陸發展。朱立熙親自撕毀師生情，然而此文一出，引起不小的風波，他也在3號上午將這篇文章刪掉。

朱立熙暗批林依晨的文已下架。（圖／朱立熙臉書）

目前朱立熙批林依晨的文，顯示很有可能被移除或是隱私設定已更改。（圖／朱立熙臉書）

不少前來「朝聖」的網友，看到朱立熙砲轟林依晨的文章消失，又見之前批評他的留言一個個不見，懷疑朱立熙可能在螢幕前移除貼文又刪網友留言，感到更加不悅，紛紛在朱立熙其他貼文下方留言砲轟：「狂刪文耶，讓大家看到黨校的老師素質就是這樣～說是黨校然後又不離開，看來就是個愛錢有立場的老師。只不過會韓語，受不到老師這兩個字的尊崇，還不如用APP學呢」、「越刪越快了」、「那麼會刪，要不要乾脆關臉書」、「只准教授哈韓，不准學生去中國」。

除了朱立熙的臉書遭洗版，國立政治大學官方粉絲專頁也開始湧入網友的批評，不滿朱立熙公然抨擊林依晨，很像霸凌，甚至直批他「當什麼老師」。甚至有人酸問「成都人可以進政治大學嗎？會被教授霸凌嗎？」