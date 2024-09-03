前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，柯聲稱，是直到今年3、4月才知情京華城容積840％一事。民進黨台北市議員簡舒培批評，民眾黨立委黃珊珊擔任副市長後，市府就開始展開京華城案，而柯遭無保請回，柯妻子陳佩琪則訊後請回，都由黃珊珊接送並回黃家，讓被告、證人和關係人共處一室，令人擔心。

簡舒培點出，黃珊珊2019年擔任副市長後，京華城案開始起變化，黃也從來沒否收過威京集團陳情，而柯文哲作為被告遭無保請回，柯妻子陳佩琪則是證人訊後請回，都由黃珊珊接送並回黃家，3人在黃家做什麼事都不知道，讓被告、證人和關係人共處一室，實在令人擔心。

她說明，在威京集團2020年3月陳情，到2021年11月京華城正式拿到840％容積，明明市府就在防疫期間，還有空保送容積，而被控收賄遭羈押的國民黨台北市議員應曉薇替京華城辦約30場會勘，黃作為府會聯絡一定都知道，也認識應助理、前都發局副總工程司吳順民。

簡舒培痛批，對於柯因為堅稱不知情而遭北院裁定無保請回十分傻眼，原來不知道就可以不用負責，難怪政治獻金案全黨都聲稱不知道，因為柯作為黨主席就是這樣，裝笨逃避責任。而同樣聲稱不知道的前副市長彭振聲則遭羈押，看來是柯裝傻裝得比較像，且彭指柯交辦此案，柯卻無保，實在令人震驚。

她說，明明許多議員都曾質詢過此案，柯也只有向彭振聲了解過京華城這1個都更案，2020年11月11日蓋6個章、簽字決行公展公文。若柯認為自己沒問題，就應該坦蕩地說清楚，而非說謊聲稱不知道。