據觀察者網報導，近日，丹麥首相梅特·弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在接受英國《金融時報》專訪時呼籲，歐洲應當減少在技術上對中國的依賴，並表明自己已經吸取了過度依賴單一供應商的教訓，正如之前對俄羅斯石油和天然氣的依賴那樣。

報導稱，弗雷澤里克森敦促歐洲人改變「基於和平時期看待世界的態度和方式」，還提及已經快進入第三個年頭的俄烏戰爭，聲稱對於「中國在其中這方面所扮演的角色」，人們應當提高認識。

「我認為，如果沒有中國的幫助，俄羅斯不可能繼續這場全面衝突，同時在世界其他地區開展行動。」弗雷澤里克森呼籲，歐洲還必須加大對本土技術的投資。

「我們過去太依賴俄羅斯的天然氣和石油，現在在許多技術上，我們又對中國產生了同樣的依賴，這是一個大錯誤。」不過，她不願透露是否需要採取貿易限制措施，以使歐洲經濟擺脫對中國商品的依賴。

弗雷澤里克森是丹麥中左翼社會民主黨的領袖，她近日出席了中東歐智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）今年首次在捷克舉辦的論壇活動。而捷克總統彼得·帕維爾（Petr Pavel）也對中國施壓稱，「在所有國家中，中國在結束俄羅斯對烏克蘭的侵略方面處於最有利的地位」。

弗雷澤里克森還稱，丹麥正在推動歐盟對俄羅斯的「影子艦隊」採取行動。報道稱，「影子艦隊」被認為是莫斯科用來規避西方制裁的船隻，以幫助維持其經濟運轉以及俄烏衝突。

丹麥首相表示，自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，估計有200多艘俄羅斯油輪越過丹麥海峽，這構成了環境風險。「我認為歐洲的每個人都同意我們需要處理這個問題。」不過，她不願透露具體的行動方式，以及是否會禁止俄羅斯船隻在北歐地區航行。

報導稱，丹麥是首批向烏克蘭提供彈藥的國家之一，並於今年7月開始向基輔轉讓F-16戰鬥機。弗雷澤里克森敦促其他西方盟國取消向烏克蘭提供更多武器的任何剩餘「紅線」。她還說，除了要求在國際法範圍內部署這些武器外，不應該限制基輔如何使用這些武器。

「我們沒有時間再拖延了，我認為這種討論應該停止。」弗雷澤里克森呼籲：「當你面對像俄烏戰爭這樣的事，對我們所有人都有全球性的影響時，畫定『紅線』的想法簡直是讓敵人拿到一手好牌……限制捐贈簡直是一個錯誤……烏克蘭需要什麼，我們就應該給他們什麼。」

此前，中國外交部發言人曾回應指出，中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，沒有向衝突任何一方提供致命性武器裝備。中方沒有也不會做從中漁利的事情。其他國家不要抹黑攻擊中俄正常的國家關係，不要損害中國和中國企業的正當權益，更不要無端向中方甩鍋推責，挑動陣營對抗。