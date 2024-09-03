台師大體操選手、有「世界貓王」之稱的唐嘉鴻在巴黎奧運獲銅牌，背後，台師大的運動科學團隊發揮關鍵作用，讓他在短時間內從受傷狀況康復，重返賽場。台師大表示，將積極發展體能訓練和傷害防護學程，致力於將奧運等級的運科技術普及化，培養更多專業人才。

在巴黎奧運單槓決賽當天，儘管唐嘉鴻一度掉槓，但他仍勇敢地再次上槓完成動作，台師大運動競技系副教授、唐嘉鴻的教練翁士航表示，雖然奪牌過程峰迴路轉，不過這全是唐嘉鴻用努力換回的。

1年前，唐嘉鴻因為阿基里斯腱斷裂的重創，不得不暫時離開體操場，但他並沒有因此放棄夢想。在家人、教練、運動科學團隊以及醫療團隊的全力支持下，唐嘉鴻依然能夠迅速康復，重返賽場，最終再次站上奧運殿堂。

備戰巴黎奧運期間，翁士航更進一步申請國科會精準運科專案計畫，由運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至是電子工程系的各領域專家，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

台師大校長吳正己表示，台師大精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召相子元講座教授、國科會精準運科召集人陳美燕教授等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。

唐嘉鴻說，阿基里斯腱斷裂受傷後，他回到台師大治療，在學校運動科學團隊的協助下，他可以很快復原來參加競賽。他的下階段目標是挑戰2026年亞運及2028年奧運，而目前正在練習難度更高的「貓跳900式」，比之前「貓跳500式」要多轉一圈，希望可以完成，讓這個夢成真。

台師大運動與休閒學院院長王鶴森指出，學校鼓勵學生跨領域學習，開設最少12學分的學程。近年來，台灣運動風氣盛行，因此設立「運動傷害防護學分學程」及「肌力與體能訓練學程」，培養學生第二專長，提升未來就業競爭力。