「非遺文化」的傳承過去經常被大陸各省市用來凸顯其文化底蘊深厚的象徵，但如今非遺文化也可能成為促進就業的妙招。以大陸浙江省為例，其在大力推廣非遺文化的同時，也試圖打造各類「非遺經濟」，更帶動就業（含靈活就業）至少50萬人。

澎湃新聞報導，浙江省文化廣電和旅遊廳日前印發《浙江省非物質文化遺產傳承薪火行動方案》，提出到2027年形成一批具有浙江辨識度的標誌性成果。

報導指出，浙江將高品質推出省級非遺主題旅遊線路20條、省級傳統工藝工作站20家、各類非遺工坊1000家；舉辦非遺主題時尚秀200場，實現非遺品牌聯名500（件、套）、各類專利突破8000項；建設省級高校非遺傳習院5家，建成「非遺傳承發展人才庫」。

報導稱，在產業培塑行動上，浙江非遺傳承的方案有：反覆運算「傳統工藝工作站＋非遺工坊」機制，強化傳統工藝工作站「研究、研發、研培」和非遺工坊「生產、就業、發展」功能，以傳統工藝工作站成果外溢非遺工坊，形成以非遺項目為核心的特色產業帶和產業集群。

預計到2027年，非遺帶動就業（含靈活就業）不少於50萬人。拓展「非遺＋新經濟」，發展「非遺＋時尚經濟」，每年舉行50場以上非遺主題時尚秀；深耕「非遺＋夜間經濟」，依託非遺專案發展夜遊、夜購、夜食、夜娛等業態。

發展「非遺＋國潮經濟」，以非遺的跨界植入、元素轉化、時尚設計，形成非遺消費新熱點；發展「非遺＋青年經濟」，打造符合「00後」文化消費新趨勢的個性化、品質化和年輕化非遺產品；發展「非遺＋視聽經濟」，打造一批非遺視聽產品等。

至於在制度護航行動上，浙江非遺傳承方案包括完善政策法規體系、加強智慧財產權保護、構建非遺標準體系等。通過建設非遺標準化資料庫、協同攻關非遺大模型和構建非遺數智保護新生態，浙江將實現非遺傳承的數智賦能行動。