李易和六月（本名：蔡君茹）結婚13年，育有1子1女，今年5月突然傳出婚變；最近又傳出李易過生日時六月不在身邊，李易甚至說出「有喜歡的女生」。儘管六月經紀人雲淡風輕回應：「小易（李易）喝醉愛亂講話」，但婚變之說依舊甚囂塵上。而六月近日突然在社群網站發文，雖未指名道姓，但表示「原本早就在鋪陳」，引來網友無限聯想。

六月近日在「Threads」說：「原本早就在鋪陳！我是不是太淺了點」，最後還加了個扮鬼臉表情。朋友說：「抓到妳了！要喝酒嗎？」六月回：「最愛跟你喝了」，另個朋友留下驚訝表情，六月回：「喝酒了啦」，其他網友問：「感覺有掛？」六月則回應一個鬼臉和大笑的表情符號。

六月發文。（圖／翻攝自 Threads）

日前媒體報導，有讀者提供一段影片，可見李易被一群女生朋友環繞，他還不斷表示自己不該喝醉，因為有喜歡的女生，「她不希望我喝醉」。李易證實是今年5月去小琉球拍的影片，但只是喝醉說的話；六月經紀人重申：「小易（李易）沒有女友，小易喝醉愛亂講話，夫妻間也都知道，配偶欄還是李先生。」

李易、六月過去常一起參加羽球賽。（圖／中時資料照）

經紀人也強調六月沒有很驚訝，看到爆料影片時，還大笑說：「認真？」而先前傳出婚變疑雲時，六月曾發文表示兩人絕對沒有婚變，身分證沒有換，而且她是念舊的人。李易則是一度發文感慨說：「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，讓人好奇所指何事。

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