中國製Model 3和Model Y交車量較7月成長17%。

其中國競爭對手比亞迪8月乘用車銷量較去年同期大幅成長35.3%至370,854輛，創下單月歷史新高。包括零跑、理想等其他中國電動車製造商的8月銷量也實現增長。

特斯拉中國製電動車除了在中國本地銷售之外，也出口歐洲等地。其銷量持續增長，主要受惠於在當地市場推出更多促銷措施，以及在贏得政府支持方面取得突破性的進展。

作為全球裁員計畫之一，特斯拉也在中國裁減銷售人員，但在第三季，其在中國的電動車銷量似乎仍維持成長趨勢。

根據招銀國際（CMBI）出具的報告，7月特斯拉在中國三線城市的交車量較去年同期成長78%，在杭州、南京等二線城市的銷量成長47%。分析師表示，受惠於在中小城市的交車強勁增長，特斯拉8月的零售銷量估將達到6.5萬輛。若這樣的動能一直持續到9月，那麼特斯拉在中國的銷量可望在今年第三季創下單季新高記錄。