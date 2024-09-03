歐盟將在本月啟動新一輪的綠色氫補助計畫，而歐盟希望推展由歐洲當地業者來生產這一種燃料。

歐洲電解槽(electrolysers)製造商警告稱，他們無法與成本更低廉的中國生產商競爭。電解槽是一種利用電力來分流水，以生產綠色氫的機器。業者希望透過歐盟的融資計畫來保護他們。

歐盟的氣候專門委員Wopke Hoekstra說，歐盟執委會正在研究這個問題，將透過明確的標準，來建立歐洲電解槽供應鏈。

他說，如果網路安全無法得到保障，民眾和企業的數據就無法得到保障，那麼企業就無法得到融資支持。歐洲雖然擁有良好的電解槽製造實力，但中國正在以較低的價格對市場提供過剩的供應。

Hoekstra進一步指出，計畫中的氫能補貼標準雖然尚未最終確定，但可能包括要求在歐洲境內完成工作，或者要求計畫不得依賴非歐盟國家。

他也指出，網路安全的規定是希望確保歐洲的數據不會落到歐盟以外的政府手中。

今年4月，歐盟對七個歐盟氫計畫提供了7.2億歐元撥款。當時業界消息人士告訴路透，一些成功計畫的低價投標顯示，它們將採用更廉價的中國製造設備。

執委會的文件顯示，約4分之1的投標專案計畫從歐盟以外採購電解槽；還有將近4分之1的計畫打算同時使用歐盟和非歐盟的製造設備。

Hoekstra說，歐盟的目標不在於切斷與中國的關係，但是會在它認定為競爭不公平情況下，採取必要行動。