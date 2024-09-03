新新併出現變數，新光金大股東新勝公司／新光實業公司3日發出聲明，重申與金金分離之行政監管完全無涉，也譴責若干人士為阻撓進行中之併購案件。

新勝公司／新光實業公司聲明如下：

本公司身為新光金融控股股份有限公司(下稱新光金)之股東，依法行使提名、選舉並參與表決之權利，為憲法及法律明文保障股東權之行使，與金金分離之行政監管完全無涉，更為公司法及企業併購法所明定之權利，亦無利害關係迴避之適用。

二、 本公司強烈譴責若干人士為阻撓進行中之併購案件，無視法律規範且刻意扭曲抹黑，惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播，趁隙扭曲煽惑集中市場之交易秩序，且以明知不實之事項恣意興訟。本公司前顧及家族公司舊誼，百般容忍，一再呼籲其等應對法規範之遵循及市場秩序之維持妥為自重，詎竟仍不知幡悔，仍屢屢恣意侵害社會法益擾亂市場秩序，本公司刻將依證交法、誣告及妨害秘密及隱私等刑責之規定，予以最嚴厲之刑事告訴追究，以遏不法並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。