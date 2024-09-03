假投資平臺APP及假投資客服詐騙對話截圖照片。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

33歲許姓男子涉嫌召募急需用錢的車手加入詐騙集團，指揮旗下成員設立人頭公司進行假投資詐騙，清查有33名被害人，財損金額超過4000萬。刑事局南部打擊犯罪中心調查時發現，如車手表現不佳取款失敗，帳戶遭警示，就被發配邊疆至柬埔寨擔任詐騙話務手，被集中管理。警方陸續逮14人，訊後依法送辦，扣押裁定贓款168萬元

刑事局南部打擊犯罪中心調查，該詐欺集團以有竹聯幫背景的33歲許姓男子為首，該集團召募急需用錢的車手加入，指揮旗下成員設立人頭公司，再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款。

他們透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法招攬被害人加入假投資詐騙群組，並依指示安裝手機APP應用程式；另為取信對方，用假獲益數字，並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利，導致被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至指定人頭帳戶，分析後發現約有33名被害人，財損金額超過4000萬。

警方偵辦期間發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外，若有車手表現不佳，或動作太慢導致帳戶被警示，就被指派到境外從事詐欺機房工作，如有1名鄭姓車手，就因為取款失敗，被派到柬埔寨半年，擔任話務手，被集中管理，今年過年期間才回到台灣。

從3月起執行3波查緝行動，於高雄、桃園等地查緝33歲許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，查扣存摺、手機、點鈔機、棍棒等證物，訊後依依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送該管地檢署偵辦，另針對涉案層轉帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准，扣押金額168萬餘元。