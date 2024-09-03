進口食品再度驗出蘇丹紅！食藥署今天公布邊境檢驗食品不合格資訊，2批自印度進口的混合香料粉，都被驗出非法著色劑蘇丹色素一號，共4.6公斤在邊境全數銷毀，不得退運。食藥署表示，針對印度進口辛香料持續採最高等級的「監視查驗」管制，將延長至明年8月23日止。

食藥署每周例行公布邊境檢驗食品不合格名單，本周共有16項，包括美國進口調味醬、法國進口紅醋栗、日本進口冷凍丁香魚、印度進口香料粉、土耳其進口月桂葉，還有中國大陸進口花椒、砧板組，以及越南進口鮮榴槤、芹菜、香菜、萵苣等。

為防範非法著色劑蘇丹色素摻入進口食品，食藥署自今年3月6日起，陸續針對辣椒粉（乾）、9項香辛料及2項八角號列，不分來源國，全數採監視查驗，也就是抽驗頻率100％且不會調降。其中，來自中國大陸及印度的辛香料屢被驗出違規，因此維持監視查驗至明年3月5日止，其餘國家已解除管制。

不過，食藥署今天公布，「睿宏國際貿易顧問有限公司」自印度進口2批混合香料粉，雙雙檢出非法著色劑蘇丹色素一號，依規定須在邊境銷毀，不得退運。食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，由於再度驗出印度進口辛香料含有蘇丹色素，因此管制時間將再度延長，調整至明年8月23日。

知名牛肋排餐廳「Lawry's Taipei 勞瑞斯」自美國進口1批辣根醬，在邊境檢出漂白劑二氧化硫超標。（食藥署提供）

另外，知名牛肋排餐廳「Lawry's Taipei 勞瑞斯」自美國進口1批辣根醬，在邊境檢出漂白劑二氧化硫超標。鄭維智說明，二氧化硫是可以使用的食品漂白劑，但殘留量應小於0.03 g／kg，而該產品檢出0.034 g／kg，因此超出標準。這批產品共312公斤，必須退運或銷毀。