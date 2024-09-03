健保會預計在9月25日進行總額協商，但在協商會前會、閉門座談會時，因政院遲遲未核定，衛福部提不出總額範圍資料，史上首見，健保會委員憂壓縮討論時間。衛福部透露，政院上周五已完成核定，低推估為3.521％，高推估為5.5％，不論低推估、高推估，明年總額都將突破9000億，預計9月25日完成協商。

邱泰源3日出席「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」時指出，這場研討會今年難得在台灣舉辦，感謝健保署和衛福部的努力。追求全民健康覆蓋是全球的趨勢，台灣是個非常典範的國家，但是在科技進步、醫療費用的成長過程中，各國都面對一樣的問題—暴漲的醫療費用，希望在有限的資源之下能做出平衡，讓經費能用在刀口上，也用在所需要的病人身上。

對於健保會日前反應，衛福部遲遲未提供總額範圍，不利於協商，邱泰源表示，行政院上禮拜五已核定，將進入健保會的協商，低推估為3.521％，高推估為5.5％。根據健保署試算，不論低推估、高推估，明年總額都將突破9000億。若採低推估，明年總額將達到9112.09億，增加309.5億；若採高推估，則達到9286.28億元，增加484億。

健保署長石崇良表示，政院核下來後，就會開始提供健保會委員，以利了解協商因素有多少，從3.521％到5.5％之間要增加多少項目，由付費者評估是否是他們需要、先要的，目前還有幾周的時間能準備。社保司長劉玉娟說，文已經來了，社保司已簽上去，需要有正式的公文轉交行政院的核定函，今日會有正式公文交給健保會，提供健保會委員。