新竹縣市為科技產業重鎮，對岸也持續挖角台灣科技人才，調查局自6月起即規畫蒐證偵辦非法在台挖角高科技人才等行為，並報請新竹地檢署等地方檢察署於8月19日至 30日同步偵辦8家陸企來台非法從事挖角高科技人才案件，其中新竹地檢署指揮搜索21處所、訊問相關涉案人員39人次。

新竹地檢署指出，經調查發現，大陸公司透過隱藏其背景的投資策略，利用高薪挖角科學園區的頂尖科技人才，非法獲取我國高端半導體設備、第三類半導體及集成電路知識產權（IP）產品等關鍵技術，經專案團隊及時查獲，降低高科技技術外流風險。

據了解，遭起底業者多在竹科或台元、高鐵一代，為陸資未經投審會許可在台設辦事處，已違反兩岸人民關係條例。其中上海瀚薪科技有限公司接受大陸官方資金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師，由於該公司以碳化矽做為其第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業。

此外也同步搜索竹間智能科技（上海）有限公司、同方股份有限公司、成都銳成芯微科技股份有限公司、華創微電子裝備有限公司、南方硅谷半導體股份有限公司、上海新相微電子股份有限公司、南京齊芯半導體有限公司等。

新竹地檢署表示，為保護高科技產業、避免遭受犯罪損失，身為科學園區所在轄區之新竹地檢署責無旁貸。面對日益嚴峻的安全挑戰，新竹地檢署將繼續發揮關鍵作用，保護新竹這一台灣高科技重鎮的安全，是維護國家整體科技實力和經濟發展的基石。