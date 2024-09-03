民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，民眾黨全黨力挺，台北地院2日凌晨裁定無保請回，讓支持者都為之振奮，不過檢方已經表態將提抗告。對此，媒體人黃暐瀚表示，柯文哲的不可取代性是民眾黨的存續危機，現在要說京華城案過關還太早，且還有其他案件可能都會被約談，柯文哲與民眾黨的考驗，才剛要開始。

黃暐瀚昨在臉書發文，2008年前總統陳水扁涉案，民進黨沒有倒下；2007年前總統馬英九特別費案被起訴，辭黨主席，國民黨也沒有因為少了一位「明星主席」，就分崩離析。黨之所以為黨，是因為有一群志同道合的人，一起為同一個理念奮鬥打拼，從這一次民眾黨的事件來看，柯文哲的「不可取代性」，其實反而是民眾黨的「續存危機」。

黃暐瀚說，黨主席可能卸任，甚至涉案，或有一天年長退休離開，黨都「應該」還會在。黃暐瀚直言，眼前柯文哲的司法漫漫長路，才剛開局，第一局因為北院法官認定「不知情」，獲「無保請回」，只是「聲押駁回」不是「無罪確定」，京華城案要說「過關」還太早了好幾個月。另外，政治獻金案、北士科案、果菜市場案，柯文哲都還要面對可預期的「約談調查」，如果任何一個環節被押或被起訴，民眾黨怎麼辦？有沒有一套「指定倖存者」機制，讓民眾黨可以繼續「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」，維持理念，打拼向前？

黃暐瀚說，把「無保請回」當做「無罪確定」，是部份柯P支持者的錯誤解讀，步出北院之後，柯文哲與民眾黨的考驗，才剛要開始。

★未經判決確定，應推定為無罪。