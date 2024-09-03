新青安政策拉升房市熱度，在賴清德總統喊出，針對限貸令政策「金融機構過當了」，央行近日也找了國銀喝咖啡，遭質疑政府干預央行。行政院長卓榮泰今在經濟發展委員會致詞時提到，政府責任是不能讓人民心裡不安，責任於社會能夠安定，但「絕對不會迫害金融市場的安全跟穩定、秩序」。

對於媒體在會前喊話「限貸令要不要改變？」、「對年輕人購屋要不要優先？」卓榮泰表示，政府責任不能讓人民心裡不安，但是絕對不會迫害金融市場的安全跟穩定、秩序，兩相之下，絕對有足夠空間，將透過政府的工具、政策，而各位產業的意見也會告訴政府如何把工作一步一步做得更合理緩和，讓民眾得到心裡想要的支持。

卓榮泰說，台灣經濟體質、基本面非常好，金融環境市場健全，「現有機制沒有要破壞它，但要消除人民心裡的不安，這是政府要盡的責任」，他也強調，相信今日會議集思廣益，可以為國家、人民指引出一條更正確、可行，且能看到具體成效的路。