加拿大政府近日宣佈對自中國大陸進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施，中國商務部新聞發言人今天（9月3日）回應，將對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，並對自加拿大進口油菜籽、化工產品發起反傾銷調查。

中國商務部新聞發言人表示，加方不顧多方反對和勸阻，對自華進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

中國商務部新聞發言人表示，此外，據中國國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，2023年達34.7億美元，數量同比增長170％，價格持續下降。受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。中方將根據國內相關法律法規，按照世貿組織規則，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。中方還將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。

中國商務部新聞發言人表示，中方的態度很明確，將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益。