新鮮蔬果含有豐富的植化素。家醫科醫師李思賢分享有位脂肪肝男子，減重過程面臨卡關，他請男子在不變動飲食情況下，做1個小改變，就是每日喝含有三日苗成份的綠拿鐵，2周後男子空腹胰島素下降35%，三酸甘油脂降42%，一直卡關的體重，則減掉了3.4公斤。

李思賢在「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，這名男子體重有115.7公斤，減重面臨卡關，他認為主因在脂肪肝，綠拿鐵因為含有許多好吸收的植化素、抗氧化物質和維生素，因此，在防止其他變數介入下，他請男子在其他飲食不要有變動情況下，連續2周飲用綠拿鐵，並在飲用前後進行抽血檢測。

李思賢表示，為確保男子吸收足夠的蘿蔔硫素，其綠拿鐵內容物，每天必有三日苗（青花椰苗），其他成份還有青江菜、萵苣、小松菜、羽衣甘藍、無糖優格、蔓越莓、葡萄、鳳梨等。

李思賢表示，男子連續喝2周綠拿鐵後，在抽血報告可看到男子三酸甘油脂已經從209下降到了122，降低了87mg/dL，降幅近42%；空腹胰島素從9.8降低到6.4，降幅近35%；糖化血色素和腎臟功能也能看到改善。除了抽血報告，男子的體重也從115.7降到了112.3公斤，成功減了3.4公斤。

李思賢表示，減重過程如果要一次做到所有改變，不僅強人所難，也不一定能夠持久，但從上述男子2周飲用綠拿鐵的經驗中，可以知道只要願意改變，結果就有可能看得見。