民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭無保請回，但柯稱今年3、4月才第一次知道容積率840％，外界質疑聲浪不斷。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，柯文哲的「我不知道」就是說謊、就是司法訴訟上的策略，如果一個每天7點半就嗡嗡嗡的市長、幹了8年，對於京華城這個破天荒違反法規的容積大放送，他不知道，請問民眾黨團總召黃國昌可以接受官員作出這種虛偽不實的陳述嗎？

針對京華城弊案，吳思瑤今早在立法院回應，請大家去看一位都審委員曾光中，他是中原大學建築系的教授，也是台灣建築領域各個公協會的理事長，他在臉書上寫出的幾點聲明與主張，希望台灣社會好好去看看，一個都審委員的見證跟呼籲。

吳思瑤表示，曾光宗說，對於主管機關對政治人物而言，絕對不應當以一句不知道就帶過；對於主管機關也就是北市府都發局而言，也不應當送出不合法規的容積案就丟給都審會，陷都審委員於不義，對於民間的財團，當然不要犧牲公共利益，來牟取自己財團的暴利。

吳思瑤續指，曾光宗提到，每一個委員都應當勇敢的在會議中做出正確主張，否則就會很輕易被主管機關都發局裁定說，「你的意見不明確，就把你歸為同意的一方」，最後曾也說，對於容積獎勵的國家政策，是不是過於浮濫、執行上有很多弊端，都應當予以好好的來檢視。

吳思瑤表示，希望社會藉由這個珍貴的、雖然是司法個案，但是京華城容積案是涉及重大首都公共利益，大家一起來關心政策層面的問題，一起來聚焦，決策過程是否有所弊端，這才是這個事情上，台灣社會能夠有的深刻反省。

吳思瑤話鋒一轉再批，黃國昌最喜歡強大監督行政官員，柯文哲今天竟然以一個「我不知道」就想要為自己脫罪，柯文哲的「我不知道」就是說謊，柯文哲的「我不知道」就是一個司法訴訟上的策略。

吳思瑤質疑，如果一個每天7點半就嗡嗡嗡的市長，幹了8年，對於京華城這個破天荒違反法規的容積大放送，他不知道，「請問黃國昌立委，一個官員在質詢上對你說他不知道，黃國昌是不是就會因為他是虛偽不實的陳述，而在現場咆哮動怒呢？」

吳思瑤說，「黃國昌會不會因為任何一個官員不敢說實話、做出虛偽不實的陳述甚至涉及說謊，而要把他以藐視國會罪來移送呢？」問問黃國昌，作為立法委員監督行政的黃國昌，他可以接受，台北市長或是任何一個行政官員，在質詢台上作出這種虛偽不實的陳述嗎？

吳思瑤表示，非常的遺憾，京華城案希望檢調勿枉勿縱，讓證據說話，每一個人都有每個人的觀察，她自己過去擔任議員、現在是立委，她監督市政，到把關國家的國家制度，對於本案一定關心，她也有個人的評論，但是我們要自制的是，不要去攻擊司法檢調辦案的人員，讓司法公正真的能夠踐行。

★未經判決確定，應推定為無罪。