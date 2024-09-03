疫情解封後，國人瘋出國，但龐大申辦護照量，讓外交部人員吃不消。以外交部南部辦事處為例，去年就發出51萬本護照，遇到連假等出國尖峰，甚至1天發出3000本。為此，外交部今（3）日起開放「有條件式線上申換護照」試辦，外交部南辦宣導該便民新政，希望有效紓緩現場申辦潮。

外交部今（3）日起開放「有條件式線上申換護照」試辦，希望有效紓緩現場申辦潮。（柯宗緯攝）

外交部南部辦事處處長沈正宗指出，疫後國人報復性出國，每逢連續假期，申辦護照人潮非常擁擠，以南辦為例，去年就發出51萬本，相較過去30多萬本，增加3分之2申請量，而今年截至8月底也發出38萬本。

沈正宗表示，去年7月起，外交部採取一系列優化政策，有效紓緩辦護照人潮，9月3日開始全國同步試辦線上申換護照措施，初期規畫由領務局及外交部各辦事處每日限額受理，並滾動式逐步增加名額，讓民眾在家不用出門，就可以辦好護照。

外交部南部辦事處副處長劉昶成說明，「有條件式線上申換護照」便民措施針對目前居住在國內且設有戶籍的成年人、最近1本護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更，僅為更新護照效期的民眾提供線上申辦服務。

劉昶成指出，以「自然人憑證」登入領務局「有條件式線上申換護照」系統進行申辦，並於完成信用卡繳費，等14個工作日後，即可攜帶國民身分證親赴領務局或4辦領取新護照，而離島民眾可以到當地戶所領取，但該服務不受理速件申請。