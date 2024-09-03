由於台灣大哥大與台灣之星之無線網路整併涉及3個世代、7個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，過程中不但確保千萬用戶續享無差異化且更優質的無線網路品質，同時大幅提升整體網路涵蓋與頻譜效率並減少碳排放。

「5G台灣隊」整合雙方7個頻段的頻率資源後，經重新配置重覆涵蓋的基地台並進行擴建，已提升偏鄉村里覆蓋率至超過99%；同時，整合無線網路資源後，統計至今年8月底，基站用電相較於整合前已累計節省4767萬度用電；後續再配合台灣大智慧節能系統，每年可減少7400萬度用電；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年節省用電高達1到2億度，約可為地球減少9.88萬噸二氧化碳排放，相當於建造256座大安森林公園。

回顧本合併案，除上述技術工程外，自2023年1月NCC核准本案後，即因附附款之合理性及不同主管機關不同意見而衍生諸多紛擾。NCC同意台灣大可於核准日即刻進行網路整併，但事後台灣大陸續接獲數位發展部、公平會通知，必須待兩單位審查完成、在合併基準日2023年12月1日當天、距NCC核准合併日11個月後才能動工。換言之，原NCC給予的18個月無線網路整併作業期被大幅縮短到僅剩7個月，台灣大也在NCC指導下向NCC提出展延頻譜繳回期限之申請。

另一方面，由於5MHz x2頻譜當初係以18.275億元高價標得，目前仍有7億帳面價值，為免損及股東權益，台灣大獨立董事過半之董事會，認為不應無償繳回頻譜。故遵董事會決議，經營團隊透過行政法院提請救濟。

但上述兩項為保障台灣之星280萬用戶網路使用權益及維護股東權益之措施，卻遭NCC以一案不得為兩種救濟為由，分別於5月15日及6月27日兩度駁回台灣大的頻譜繳回期限展延申請。