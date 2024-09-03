大陸央視新聞用戶端 3日報導，隨著互免簽證、144小時過境免簽等利多政策實施，不少中外遊客選擇在暑期開啟「雙向奔赴」的跨境遊旅程。暑期出入境人數再創新高，達1.1億人次。

今年暑期，大陸出境遊需求進一步擴大，除北上廣深等城市外，不少城市國際航線數量進一步增加。7月，重慶-檳城、煙台-吉隆玻等多條國際航線完成首航。8月起，寧波先後開通吉隆坡和沙巴兩條馬來西亞直飛航線。海口美蘭機場在暑期也先後增開兩條海口至香港航線，新開1條海口至莫斯科航線，進一步豐富旅客出行選擇。

據大陸國家移民管理局通報，今年暑期（7—8月）大陸全國邊檢機關共計保障1.1億人次中外人員出入境，日均177.9萬人次，較去年同期增長30.0％，環比5、6月份增長13.0％，單日出入境最高值為8月24日的223.7萬人次，達到歷史峰值的97.2％。其中：

• 大陸居民出入境5538.1萬人次，較去年同期增長28.1％；

• 港澳台居民出入境4403.2萬人次，較去年同期增長27.6％；

• 外國人出入境1089.0萬人次，較去年同期增長52.8％，免簽入境來華外國人（不含邊民）195.7萬人次，較去年同期增長117％。

大陸全國邊檢機關共計查驗出入境交通運輸工具564.0萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長32.0％。

線上旅遊預訂平台數據顯示，今年暑期赴中入境遊訂單同比增長約七成，海外遊客青睞的入境遊熱門城市為上海、北京、廣州、西安和成都。而隨著國際航線的進一步恢復，張家界、麗江、重慶、蘇州、廈門、天津等城市，暑期入境遊遊客總人次同比增長更是超30倍。