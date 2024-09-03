女子小美在民國93年間讀大學時，遭到男友男友拒絕戴強行硬上，事後意外懷孕而選擇墮胎休學，她懷疑事後諸事不順可能有嬰靈纏身，還去收驚。這段不堪往事困擾她20年，她認為是因前男友當年「不戴套硬上」所致，因此控告前男友性侵並求償。地院審理後認定，女方提出證據難認有妨害性自主行為，判處無罪，並駁回民事求償。

根據判決書，小美向地檢署提告，她在93年9月讀大學期間與到男友住處過夜，但是當晚男友性慾大發，強脫其衣物要發生性關係，即使她奮力抵抗仍無法澆熄男友慾火，於是要求男友戴保險套避孕，但男友表示戴保險套會影響性快感而予以拒絕，之後在未戴保險套之狀況下性侵她，導致她懷孕，在懷孕6周時，因考量兩人仍在就學中，於是依照醫師處方服用墮胎藥進行墮胎。但小美事後因罪惡感，感覺有嬰靈跟隨而去收驚，而且每次看到有關墮胎的電視或新聞就情緒低落，成為她人生的陰影。

小美提出兩人當年對話紀錄表示，她對男友說，「你知道你自己在做什麼嗎，你知道非同意就算強制性交嗎」、「對什麼道歉，對你做了哪些硬來硬上的事道歉嗎」、「性侵就性侵不用講的好像是你無心之過一樣」、「還記得你第1次違反我意願在雲林我的宿舍，你不顧我正在發燒身體不舒服，硬上得逞，你不顧我抗拒壓著我變態的把精液射在我臉上，很噁心的滿足自己變態心理只為了洩慾，還有不願意帶保險套讓我懷孕，要求你戴還生氣說這樣會影響你快感，你自己也有姪女、外甥女、姊姊、老婆，這樣極為難堪噁心傷害女性的事，你會願意她們這樣被別人對待嗎」，但是男友並未回應。

但是男友辯稱，她墮胎當時，也認為懷的孩子是她的，但兩人是合意發生關係。當時在對話並未反駁女友，是因為一開始以為她在講懷孕墮胎的事，因為自己很了解女友脾氣，越解釋反而會惹怒她，因為她脾氣真的不好，所以實際上向她道歉，是因為讓她懷孕墮胎的事，不是強制性交。

法官審理後認定，兩人在女方墮胎後，仍繼續交往3、4年，共同出遊、共同參與攝影活動及家人婚事等，事後分手也非強制性交導致，該案發生距今逾19年之久，女方指控缺乏適切的證據，難以證明男方犯行，因此判處無罪。