不少男性有攝護腺肥大問題，造成尿路阻塞，影響下泌尿道功能，50歲後男性有五成有此症狀，80歲後盛行率更高達八成。書田診所使用雷射微創手術治療，有效降低術後併發症，且出血少、組織熱傷害小，適合高齡及共病患者。

書田診所泌尿科醫師黃榮堯、張雲筑發表「攝護腺雷射剜除術」治療攝護腺肥大，已有超過10年的臨床經驗，此技術如同從橘子皮上將果肉剝除，沿著攝護腺肥大區域與周邊交界處，將增生組織剝離、絞碎，再由內視鏡吸出，復發機率低，不會傷及周遭部位，尿失禁等併發症風險也降低。

書田診所今年8月受邀至世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會（WCET） ，前往韓國發表「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮」手術成果，獲得各國與會醫師一致肯定。

張雲筑指出，透過銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，能精確找出天然膀胱頸與肥大組織交界，一邊保護膀胱頸，一邊將攝護腺肥大增生區處理乾淨。經統計，近五年內小於40毫升的小型攝護腺肥大患者，術後追蹤未出現膀胱頸攣縮併發症。

張雲筑說明，小於40毫升的小型攝護腺肥大，比起中型、大型攝護腺，透過傳統手術切除的過程更困難，發生膀胱頸攣縮的風險也較高。手術中過度切除天然膀胱頸，或有殘餘的肥大組織，導致過去部分小型攝護腺患者在術後出現膀胱頸攀縮症，造成尿路窄縮、尿流細小，尤其好發於有慢性泌尿道感染、糖尿病、心血管疾病病史患者身上。

張雲筑提醒，攝護腺肥大會隨年紀增長更明顯，造成血尿、膀胱結石、尿滯留、腎水腫、尿毒等症狀，嚴重影響日常生活。若民眾出現排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流很慢等問題，應及早就醫，「疏通下水道才能擁有良好的生活品質」。