報導指出，歐洲的電解槽製造商表示，他們無法與價格更低的中國生產商競爭，希望歐盟保護他們，在氫能資助計畫中增加有利於本地企業的標準。

歐盟氣候專員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）指，歐盟執委正研究這一問題，將引入「明確的標準」，以鼓勵綠色氫能項目使用歐洲設備，並通過歐盟氫能銀行拍賣系統獲得補貼。目前氫能補貼標準雖然尚未最終確定，但可能包括要求工作必須在歐洲境內完成，或限制項目對非歐盟國家的依賴。他並說，他稱，歐盟無意切斷與中國的聯繫，但會對不公平競爭採取行動。

歐盟將於本月啟動下一輪對綠色氫能項目的資助，希望通過這項措施來啟動當地的氫燃料生產行業。報導引述一份歐盟委員會文件內容顯示，約四分之一的競標項目計劃從歐盟以外採購電解器，還有將近四分之一的項目計劃混合使用歐盟和非歐盟製造的設備。

目前，歐洲擁有全球三分之二的電解器製造商，這些電解器是從水中生產氫氣所必需的設備。歐盟官員擔心，如果不儘快採取行動，將喪失這一地位。