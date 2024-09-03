嘉義市議員王浩今（3日）在市議會臨時會指出，全台酒駕肇事死人數，4年來下降1000多件，嘉義市卻增加70.67％，且竟然還有市府公務人員酒駕，除要求警察局強化作為，也建議市府積極讓醫療體系介入，或在特定場所放置酒測器供自行檢測等，市警局表示，今年起全面強化執法與宣導作為，1至7月分取締件數較去年同期增加，酒駕傷亡人數也比去年同期減少，已有初步成效。

審計部嘉義市審計室今（3日）在市議會報告「112年度嘉義市總決算審核報告」時指出，嘉義市酒駕交通事故數由2020年75件，逐年遞增至2023年的128件，增幅70.67％，對比全台平均下降趨勢，嘉義市不減反增，去年度酒駕死傷人數163人，不但是4年來最高，甚至比2022年多51人。

嘉義市議員王浩要求加強取締酒駕，強化因應作為。（取自市議會直播畫面／呂妍庭嘉義傳真）

王浩說，全台酒駕肇事死傷4年來下降1000多件，嘉義市卻增加，去年還創新高！重申「酒駕零容忍」，尤其審核報告中還提到，市府公務人員有酒駕情形，觀感實在很不好。

王浩進一步指出，幾個月前，一位在林森東路抱孫散步的長輩，就因為酒駕肇事者失控衝撞，造成骨折腦出血，5月分在民生南路更有一位67歲的長輩，遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地身亡等案件，指如此種種飛來橫禍，消息一出群情激憤，甚至有市民怒駡，該死的沒死，不該死(傷)的卻死(傷)了！

嘉義市警察局長沈炳信表示，去年酒駕情況多可能是疫情剛解封，民眾應酬、餐會變多，加上疫情期間或剛解封，戴口罩讓警方很難判斷情況，不過今年起已增加取締和強化宣導，因酒駕死傷人數已有減少。

市警局表示，為有效落實防制酒後駕車行為，今年全面強化執法與宣導作為，至8月24日止，取締酒後駕車件數452件，較去年同期取締414件，增加38件，今年1至7月酒駕事故造成死亡1人，較去年同期死亡3人，減少2人；酒後駕車肇事造成受傷76人，亦較去年同期發生92人，減少16人。

王浩主張，酒駕肇事零容忍，除警察局既有的執行作為之外，市府更應積極讓醫療體系介入、酒癮戒治、特定場所放置酒測器供自行檢測、推廣代駕制度、車輛酒精鎖等等，也舉台北市案例表示，市政府與檢方合作，使酒駕累犯者到殯儀館服社會勞動，體驗「醉後的一課」，清洗殯儀館「公共區域」、「家屬休息空間」，讓酒駕再犯率降低，以及部分公部門與醫療院所組成專業醫療團隊，矯正酒癮(藥癮)的問題。

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