昨天深夜主橋吊掛完成最後一哩路。（李京昇攝）

台中鐵路高架化後，台中市府利用橋下原有鐵道空間打造21.7公里「綠空廊道」，提供民眾漫步及自行車騎行，不過潭子至北屯路段，卻被台74線環中東路85公尺長道路截斷，需繞行約300公尺。為提升騎行安全性，建設局投入7500萬元興建465公尺跨橋，昨天深夜主橋夜間吊裝，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪等人到場，共同見證縫合「綠空廊道」的最後一哩路。

主橋吊裝作業。（李京昇攝）

465公尺跨橋工程進度目前達79.31％，總經費7500萬元，其中2000萬元是由楊瓊瓔等人爭取交通部補助。楊瓊瓔、江啟臣等人2日晚間11時陪同建設局長陳大田視察主橋夜間吊裝作業。

綠空廊道北起豐原站，南至大慶站，跨越6個行政區，長達21.7公里於豐原、潭子各有1處斷點，行人及自行車騎士至少繞行約5分鐘，增加不少交通風險。

立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪等人到場，共同見證縫合「綠空廊道」的最後一哩路。（李京昇攝）

立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪等人到場視察。（李京昇攝）

為提升騎行安全及順暢性，建設局去年11月完成豐原圓環東路自行車跨橋，而潭子區環中東路跨橋在隔月開工，歷經近9個月施工，2日晚間進行橋體結構吊裝作業，立委楊瓊瓔陪同台中市建設局長陳大田視察，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、市議員羅永珍、蕭隆澤等人出席，還有潭子區多位里長也到場見證。

陳大田說，綠空廊道在潭子區環中東路有寬達85公尺的斷點，為打造帶狀無障礙的自行車道及人行步道，投入約7500萬元，由中央補助2000萬元，地方自籌5500萬元，興建全長465公尺的「潭子區環中東路自行車跨橋」，目前工程進度79.31％，原預定2025年3月前完工並開放通行，有信心可以提早於春節前開放啟用。

新建工程處表示，環中東路跨橋主橋吊裝作業於2日晚間約11：30進行，配合橋體結構吊裝需求，晚上10時起封閉管制環中東路部分路段，包括中山路至復興路一段，接續進行主橋起吊、移設及定位等，預定翌日清晨6時前完成，屆時解除道路管制。

楊瓊瓔等人到場見證縫合「綠空廊道」的最後一哩路，她感動地表示，環中東路跨橋不僅解決綠空廊道的斷點問題，更提升騎行的安全性和便捷性，感謝中央、地方攜手合作，推動斷鏈路網完美串連。

她期待明年春節之後，市民將能夠全程享受21.7公里綠意盎然、友善的騎行路線，一路從豐原經過潭子、北屯、中區、東區直達南區。

江啟臣說，早在2022年7月交通委員會考察時，他就積極爭取跨橋建設的補助，當時看了台中很多重要交通建設，包含「捷運藍線」、「捷運橘線」、「東豐快速道路」、「市政路延伸工程」，以及「綠空廊道串聯自行車跨橋工程」。這次跨橋的吊樑作業，標誌著鐵路高架後21.7公里長的綠空廊道即將實現完整串接，屆時無論是從北到南還是從南到北，市民都能享受到安全、便利的步行與自行車騎行環境。