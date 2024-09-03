新北市府今（3）日進行道安會報，分析新北市8月交通情形，由副市長陳純敬主持，他點名新北市機車駕訓補助只有44％左右，認為執行單位應想辦法提升民眾申請意願，會議也聚焦即將於11月後需掛牌、投保強制險才能上路的微型電動二輪車執行狀況。（柯毓庭攝）

新北市府今（3）日進行道安會報，分析新北市8月交通情形，由副市長陳純敬主持，他點名新北市機車駕訓補助申請只有44％左右，認為執行單位應想辦法提升民眾申請意願，會議也聚焦即將於11月後需掛牌、投保強制險才能上路的微型電動二輪車執行狀況。

交通部公路局台北區監理所報告，指出今年度新北分配機車駕訓補助為6200名，但截至8月26日僅有2784人獲補助，完成率只有44.9％，陳純敬說，現在已經9月初，學校都陸續開學了，但還有一半的預算沒用，盼單位能夠提升補助率。

監理所表示，因為補助規定限制民眾要去上駕訓班考機車駕照才能領取，而台灣人至今仍多習慣由親友指導後就考機車駕照，會向要考照的民眾宣導去駕訓班上課，養成騎車的正確觀念才是對的。

另外針對微型電動二輪車掛牌執行狀況，交通局長鍾鳴時說，掛牌之後才是問題開始，此類運具電池裝置簡單，加上14歲至18歲的民眾不受交通教育，是否將道安教育下修年齡、不以取得駕照為目的，需要專案討論。

會議最後也談到大型車違規停車造成事故發生的問題，專家建議，大型貨運車違停，即使因為沒有停車空間只能違停，也應該設置警示，指出晚上違停不做預警設施，機車騎士很容易撞上去，建議市府應宣導停到適當地方外，也要做預警設施。

鍾鳴時則認為，大型車違停造成社會矚目的事故，應該分為重大違規跟違規，近期他有發現已開始有超商送貨時針對貨車升降做預警設施，會持續針對這部分努力推廣，至於如何讓貨車變成不違規，有無需要做停車位調整，會再研議。