台灣人愛出國旅遊舉世聞名，根據Agoda回訪旅客調查，日本、南韓和泰國是台灣旅客最愛回訪的國家前三名，其次則是中國和越南。

Agoda調查指出，87%的台灣旅客曾經重遊目的地，其中，超過半數的人表示重遊的主要原因是與家人朋友相聚，近半數的人則是為了當地美食，而有一部分人則是因為藝術與文化。在過去十年內，超過三分之一的旅客至少回訪過他們最愛的地點1至3次，而近三成的旅客則回訪超過十次，顯示出台灣旅客對於特定的旅遊目的地有持續且高度的回訪意願。

Agoda北亞區副總裁Hiroto Ooka表示：「有些人喜歡周遊列國，而有些人則喜歡重訪他們喜愛的地方。Agoda回訪旅客排名顯示，對於台灣旅客來說，日本、南韓和泰國不僅是旅遊目的地，更是他們渴望回訪的地方。Agoda很榮幸能夠協助這些旅程，提供多樣的住宿、航班和活動選項，無論是第一次或是第十次旅行，都能享受愉快的旅程。」

根據調查，50%的台灣受訪者選擇「旅行便利性」作為主要回訪日本、南韓和泰國原因，其次則是47%的受訪者選擇美食，接著為便利的地理位置、經濟實惠性，以及安全與清潔，而過去良好的體驗經驗也是重要因素之一。