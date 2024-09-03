民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院裁定無保請回；針對檢方搜索過程，民進黨製作一系列圖片解釋，文章發出後被罵到刪文。民眾黨立委黃國昌批，民進黨幫北檢發言，顯見北檢是執行民進黨意志的小弟，請民進黨主席賴清德講清楚，這就是賴要推動的司法改革嗎？

黃國昌表示，北檢搜索民眾黨中央黨部，超出搜索票範圍，違法搜索還公然說謊，還沒跟社會說清楚講明白，結果急著跳出來幫地檢發言的是民進黨。

黃國昌直言，北檢是執行民進黨意志的小弟，當小弟沒法回答問題，就由後面老大哥、民進黨中央黨部來幫忙回答問題。請賴清德站出來講清楚，民進黨跟北檢的水乳交融關係，就是賴要推動的司法改革嗎？這是賴送給台灣司改的第一份大禮嗎？

黃國昌說，柯文哲無保請回，北院所裁定的應證了他們一開始所說，從搜索到當庭逮捕根本沒有充足具體事證，整整搞了70個小時、48路大搜索，結果什麼都沒有。

黃國昌指出，北檢抗告拖拖拉拉，印證兩件事，第一，一開始整件事就沒有急迫性，如果真的有急迫性、不羈押不行，那為什麼提個抗告拖拖拉拉？第二，因為北檢手上什麼證據都沒有，請問北檢到底在幹什麼？刑事偵查程序可以胡亂用來踐踏人權嗎？請北檢嚴肅面對，如果無法說明，恐怕法務部長跟檢察總長要出來說請楚。

民眾黨立委張啓楷也批，民進黨代表法務部發聲明，完全不掩飾，充分顯示民進黨黨政不分。民進黨沒說的真相是，檢方搜索過程中，範圍嚴重跳出搜索票內容；且民進黨發文沒多久就下架，民進黨在各地方變成打手，黨政不分、是非不分。