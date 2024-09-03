AI浪潮興起，已深深影響學習模式，教育部政務次長葉丙成表示，伴隨人工智慧快速發展，在課程難跟上生產應用速度的情形下，盼能培養學生自主學習能力，教育部正考慮參照美國的大學做法，設立「跨領域學士」，假設能在4個領域分別修滿18學分，便能獲得學位。

陽明交通大學於今（3）日舉行「高教論壇：AI與人文的取捨，台灣高教的未來與挑戰」，葉丙成於會議中提到，我國高中生因應升學壓力，需要大量補習，如此導致學習熱情很容易被消磨，如何讓學子投入大學教育時，能重燃熱情，成為高教發展的關鍵。

葉丙成也說，英國牛津大學在2013年曾發表一份論文指出，702種現有的工作到了未來將會消失一半，隨著AI發展的還可能更多，在課程難跟上生產應用速度的情形下，希望能培養學生建立起自主學習的能力，而108課綱主張的就是這樣的精神。

葉丙成說，想要激發大學生跨領域學習，在修課上就要有彈性，為此教育部正考慮仿效美國的大學做法，設立「跨領域學士」，例如在4個領域分別修滿18學分就能獲得學位，即青年學子若具備自主學習能力，便能無懼任何未知的新科技。

陽明交大教務長陳永昇分享，許多畢業生投入業界後，還是得接受職前訓練，這樣的現象讓學校開始調整課程規畫，即近年推動的「16周＋2周彈性學習」，實施目的就是希望讓學生提早實習或執行專題，此舉目的是要讓學生有更多自主探索的空間。

陽交大電子所博士生賴林鴻指出，大學課程的教學品質好壞，在於能否激發學生的好奇心，不過現在很多課程還是由老教授授課，當中不少老師面對教學已失去熱忱，唯有加強課程回饋，才能有助教師調整課程。

賴林鴻也指出，自己也擔任過助教，發現時下學子其實比他還會用AI，但大學很多老師卻不允許學生用AI寫作業，這部分也著實具備討論空間。