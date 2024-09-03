檢廉偵辦京華城案，聲押民眾黨主席柯文哲時，曾訊問前北市兵役局長朱亞虎，查證柯斥資4300萬元購買有人承租的商辦之資金來源，而該商辦的租客桂焌傑曾經發表聲明，表示他與柯無私交。據透露，桂焌傑與知名女藝人桂綸有親戚關係，是桂女大伯。

據消息人士透露，柯文哲購買的商辦，內部裝璜大致為客廳、餐廳、隔有3間房間，另有廚房及一套半的衛浴設備，客廳及餐廳相連。

民眾黨主席柯文哲被踢爆曾於今年5月斥資4300萬元，購入位於林森濟南路口的48.76坪商辦，柯聲稱以選舉補助款購入，將設「個人辦公室」，但隨即被揪出，目前該地點由「先發興業股份有限公司」登記使用，這間公司的負責人是「桂焌傑」。

事後，桂焌傑曾發表聲明，證實今年6月被告知屋主已更換，但租約延續至原租約明年4月止，他並不認識柯文哲，只是單純的屋主換人並持續租約，請媒體莫再打擾他。

檢廉為釐清柯文哲購買商辦的4300萬元資金金流，在聲押柯文哲當天，曾另訊問前北市兵役局長朱亞虎，查證柯4300萬元資金來源及買商辦過程。